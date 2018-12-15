الأوروجواني مارتين لازارتي يصل إلى القاهرة للتفاوض على تدريب الأهلي

كتب - محمد اللاهوني

وصل إلى القاهرة الأوروجواني مارتين لازارتي أحد المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب

محمود الخطيب رئيس النادي مع ثلاثة مدربين مرشحين للمهمة.

وإنتهى الحوار في الساعات الماضية إلى خطوات متقدمة مع لازارتي

وبناءًا عليه تم الإتفاق على حضوره للقاهرة لإستكمال المفاوضات اليوم وغدًا في إجتماع مقررًا إنعقاده مع محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة والذي سوف يقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل في وقتٍ لاحق.