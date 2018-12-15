كاسونجو: هدفنا تحقيق جميع البطولات مع الزمالك

كتب - مصطفى جويلي

أكد الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك ، بأنه سعيد بالهدفين اللذين سجلهما في مرمى القطن التشادى ، والفوز الكبير الذى حققه الفريق على القطن التشادى

بسباعية نظيفة ، في ذهب دور ال 32 للكونفدرالية .

وأشار مهاجم الزمالك ، طوال الفترة الماضية كانت هناك

حالة من التركيز والتدريبات القوية ، من أجل تحقيق نتيجة جيدة قبل خوض مباراة الإياب في تشاد .

وأكد كاسونجو كابونجو ، بأن هدفنا مع الجهاز الفني تحقيق جميع البطولات خلال الموسم الحالي .