كاسونجو: هدفنا تحقيق جميع البطولات مع الزمالك

كتب - مصطفى جويلي
أكد الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك ، بأنه سعيد بالهدفين اللذين سجلهما في مرمى القطن التشادى ، والفوز الكبير الذى حققه الفريق على القطن التشادىبسباعية نظيفة ، في ذهب دور ال 32 للكونفدرالية .
وأشار مهاجم الزمالك ، طوال الفترة الماضية كانت هناك
وأكد كاسونجو كابونجو ، بأن هدفنا مع الجهاز الفني تحقيق جميع البطولات خلال الموسم الحالي .
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