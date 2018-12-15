أمير مرتضى: مباراة العودة صعبة.. والزمالك لم يحقق شيئا حتى الآن

أعرب أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الزمالك على القطن التشادي بسباعية نظيفة في ذهاب دور الـ32 بالبطولة الكونفدرالية .
وقال أمير "أبارك للجمهور ومجلس الإدارة وأشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة والفوز الكبير".
وتابع "لايزال هناك مباراة عودة ورغم الفوز الكبير إلا أن أجواء لقاء الإياب
وأضاف المشرف العام على الكرة أن مجلس الإدارة يوفر كل احتياجات الفريق واللاعبين مشددا على أن الفريق لايزال لم يحقق كل طموحاته هذا الموسم والذي يسعى فيه الزمالك لحصد البطولات والألقاب محليا وإفريقيا .
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