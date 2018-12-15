عبدالله جمعة يكشف سبب الفوز الكبير للزمالك على القطن التشادي

كتب - مصطفى جويلي

عبر عبد الله جمعه لاعب الزمالك ، عن سعادته بالفوز الكبير على القطن التشادى ، في ذهاب دور ال 32 للكونفدرالية بسباعية نظيفة .

وأشار نجم الزمالك ،إلى أن هذا الفوز الكبير سوف يمنح

لاعبي الفريق راحة خلال مباراة العودة المقرر لها الأسبوع المقبل .

وأوضح عبد الله جمعة ، أن الفوز الكبير بسبب حالة الاستقرار الإدارى والفنى للفريق خلال

الموسم الحالي .

وأكد لاعب الزمالك ، بأنه لا توجد لديه أى أزمة في اللعب بمركز الظهير الأيسر ، وأنه تحت أمر المدير الفنى في أى مركز .

وأشار عبد الله جمعة ، بأننا نعد الجماهير بمزيد من الانتصارات ، والمنافسة على جميع البطولات .