الزمالك يتدرب فى الثالثة عصرًا غدًا.. وراحة للاعبين الاثنين

كتب - مصطفى جويلي قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، خوض مران غدٍ الأحد في الثالثة عصرا على ملعب النادي استعدادا لخوض مباراة العودة أمام القطن التشادي فى تشاد. النادي استعدادا لخوض مباراة العودة أمام القطن التشادي فى تشاد. كما قرر جروس منح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات بعد غدٍ الاثنين. وكان الزمالك قد فاز على القطن التشادي مساء اليوم بسبعة أهداف نظيفة فى ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب بتروسبورت.

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