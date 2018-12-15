جماهير الزمالك تحتفل مع اللاعبين في ملعب بتروسبورت بالفوز الكبير على القطن التشادي

كتب - مصطفى جويلي حرصت جماهير الزمالك المتواجدة في استاد بتروسبورت على تقديم التحية للاعبي الفريق بعد الفوز الكبير على القطن التشادي بسباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت بذهاب دور بسباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت بذهاب دورالـ32 بالبطولة الكونفدرالية . واحتفلت الجماهير مع اللاعبين بعد الفوز الكبير وقامت بالهتاف لكل نجوم الفريق في المباراة مطالبين اللاعبين بالفوز بالبطولة هذا الموسم .

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