حسين الشحات يستفز لاعبي الترجي التونسي ويشير إلى رقم "3"

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

دخل الدولي المصري حسين الشحات لاعب العين الإماراتي في مشادة كلامية مع لاعبي الترجي التونسي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "هزاع بن زايد" ضمن دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأشارالشحات بيدية بالرقم "3" تعبيرا عن نتيجة المباراة، بعدما تعرض للاعتداء من مدافعي الترجي.

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وفاز العين على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، وسجل حسين الشحات هدف فريقه الثاني بالدقيقة 16 من عمر المباراة.

وأختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حسين الشحات لاعب فريق العين الإماراتي أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين العين والترجي التونسي.

وتأهل العين إلى نصف النهائي من البطولة ليواجه نظيره ريفر بليت الأرجنتيني، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "هزاع بن زايد".

شاهد لقطة حسين الشحات وأستفزازه للاعبي الترجي