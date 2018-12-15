ريال مدريد يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز صعب على رايو فاليكانو

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم استعاد فريق ريال مدريد ذاكرة الانتصارات، بالفوز على نظيره رايو فاليكانو بهدف نظيف، بالمواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة بالدوري الإسباني. ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة بالدوري الإسباني. سجل هدف الملكي الوحيد اللاعب كريم بنزيما في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول. بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده الى النقطة 29 يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني. شاهد هدف ريال مدريد في شباك رايو فاليكانو...

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