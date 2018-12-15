حسين الشحات أفضل لاعب في مباراة العين والترجي

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حسين الشحاتكتب- محمد معتز صلاح الدين:
أختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حسين الشحات لاعب فريق العين الإماراتي أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين العين والترجي التونسي.
وسجل حسين الشحات هدف فريقه الثاني بالدقيقة 16 من عمر المباراة، في المباراة التي أنتهت منذ قليل بفوز العين على نظيره الترجي بثلاثية
وصعد العين إلى نصف النهائي من البطولة ليواجه نظيره ريفر بليت الأرجنتيني، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "هزاع بن زايد".
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