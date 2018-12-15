إيهاب جلال يصل بورسعيد غدًا لقيادة المصري

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

يصل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق أهلى طرابلس االليبى إلى بورسعيد، غدًا، بعد فسخ عقده مع النادلي الليبي بشكل رسمي، قادمًا من تونس لإنهاء الإتفاق مع إدارة النادى المصرى

على قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة، وتوقيع العقود مع الفريق.

ونجح مجلس إدارة نادى المصري البورسعيدى في التوصل إلى لاتفاق نهائى

مع إيهاب جلال، لتولى مهمة القيادة الفنية للفريق البورسعيدي خلفًا للمقال مصطفي يونس.

وتلقى المصرى هزيمة مفاجئة بثنائية نظيفة، أمام ساليتاس البوركينى، مساء اليوم، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على ستاد بورسعيد فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية.