رياضة | "القيعي" يعود إلى القاهرة غدا بعد حسم صفقة نارية للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القيعي" يعود إلى القاهرة غدا بعد حسم صفقة نارية للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود إلى القاهرة غدا الأحد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، قادما من أنجولا بعدما نجح في إنهاء صفقة جيرالدو دا كوستا جناح فريق أول أغسطس.

وكان القيعي قد سافر الخميس الماضي إلى أنجولا لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بتعاقد الأهلي مع اللاعب الأنجولي، والذي وقع على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف.

ويفاضل جيرادلو بين العودة إلى القاهرة رفقة القيعي أو البقاء عدة أيام من أحل كافة الأمور الخاصة به.

وكلفت صفقة انتقال جيرالدو إلى الأهلي مبلغ مليون دولار، حيث أنهى القيعي كافة تفاصيل الصفقة مع النادي الأنجولي.

ولفت جيرالدو الأنظار إليه مع فريقه أول أغسطس في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث قاده لنصف النهائي من البطولة.