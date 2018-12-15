رياضة | كورتوا: كان بإمكاننا إنهاء المباراة من الشوط الأول.. والمنافسة بيني وبين نافاس شرسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا: كان بإمكاننا إنهاء المباراة من الشوط الأول.. والمنافسة بيني وبين نافاس شرسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الاسباني، أن فريقه كان بإمكانه إنهاء المباراة أمام رايو فاليكانو من الشوط الأول، ولكن لم يفعل ذلك، وأنه سيطر على المباراة لكن عانى في بعض الفرص. وقال كورتوا في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "مع ريال مدريد لا يوجد مباريات سهلة، كان بإمكاننا الفوز بثلاثة أهداف ولكن إذا لم نسجل الهدف الثاني ستصعب المباراة". وأضاف: "أتمنى لنافاس عيد ميلاد سعيد، دائماً نتنافس نحن الحراس والمدرب عليه الاختيار". واختتم: "نحن في أفضل فريق في العالم والتنافس شيء طبيعي جداً في جميع المراكز".

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