رياضة | فاران: أضعنا العديد من الفرص.. والأهدف ستأتي فيما بعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاران: أضعنا العديد من الفرص.. والأهدف ستأتي فيما بعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار رافائيل فاران، مدافع فريق ريال مدريد الاسباني، إلى أنه كانت لدى فريقه الفرصة لينهي المباراة بشكل مبكر أمام رايو فاليكانو، ولكن لم يفعل هذا، وقد لعبوا بشكل جيد وحققوا الفوز. وقال فاران في تصريحات صحفية عقب الفوز 1-0 أمام رايو فاليكانو: "صنعنا الفرص وهذا الأهم، الأهداف ستأتي". وأضاف: "دائماً نعاني من اجل الفوز، نحن سعداء جداً من اجل الفوز". وواصل: "لدينا رغبة كبيرة بالفوز بكأس العالم للأندية، الوصول لهذه المنافسة صعبة".

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