رياضة | وست هام يونايتد يهزم فولهام بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وست هام يونايتد يهزم فولهام بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب وست هام يونايتد على فولهام 2 -0 اليوم السبت في مباريات المرحلة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي . وسجل هدفي ويستهام روبير سنودجراس وميشيل أنطونيو في الدقيقتين 17 و29. ورفع ويستهام رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد فولهام عند تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.

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