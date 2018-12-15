رياضة | كبار أوروبا يتنافسون على نجم وسط برشلونة في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبار أوروبا يتنافسون على نجم وسط برشلونة في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن النجم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينهو، لاعب وسط فريق برشلونة الاسباني، قد يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن مان يونايتد بات أقرب من ليفربول في حسم صفقة ضم كوتينهو والذي لا يشعر بالراحة على الأرجح في الكامب نو.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد وليفربول الانجليزيين ليسوا هما الوحيدان اللذان يرغبان في ضم كوتينهو.

وتسعى أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وإنتر ميلان الايطالي، الذي يسعى للحصول على توقيع اللاعب في يناير.