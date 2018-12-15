رياضة | ريال مدريد يعبر عقبة رايو فاليكانو بهدف "بنزيما"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعبر عقبة رايو فاليكانو بهدف "بنزيما" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع فريق ريال مدريد من تحقيق فوز صعب على رايو فاليكانو بهدف دون رد مساء اليوم السبت وذلك في المباراة التي جمعتهما على ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف المباراة الوحيد لصالح ريال مدريد خلال الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو.

وبهذه النتيجة؛ يحتل فريق ريال مدريد بقيادة سانتياجو سولاري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط.

وسيكون نادي ريال مدريد أمام مباراة قوية فريق فيا ريال ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الليجا الإسبانية يوم 3 يناير المقبل، ويسعى الملكي لعمل نتيجة إيجابية والعودة لمنافسة برشلونة على اللقب المحلي.