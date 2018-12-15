رياضة | مجلس المصري يضحي بـ"مصطفى يونس" ويلغي منصب مدير الكرة

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قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي التضحية بمصطفى يونس المدير الفني المؤقت للفريق في التشكيل الجديد للجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

مجلس المصري يضحي بـ"مصطفى يونس" ويلغي منصب مدير الكرة

واستقر مجلس حلبية على إلغاء منصب مدير الكرة في الفترة القادمة ليتأكد رحيل مصطفى يونس عن النادي المصري بشكل نهائي بعدما تولي المهمة بشكل مؤقت عقب رحيل ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري.

وتلقى فريق المصرى هزيمة مفاجئة بثنائية نظيفة، أمام ساليتاس البوركينى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على ستاد بورسعيد فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الافريقية.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية توجيه الشكر إلى مصطفى يونس المدير الفني المؤقت للفريق البورسعيدي عقب الخسارة من بطل بوركينا فاسو بثنائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وسدد النادي المصري الشرط الجزائي لإيهاب جلال المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي والذي يبلغ 100 ألف دولار من أجل تولي تدريب المصري في الفترة القادمة عقب رحيل ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لفريق المصري.

ومن المقرر أن يحصل إيهاب جلال على 600 ألف جنيه راتب شهري مع المصري البورسعيدي في مهمته الفنية القادمة مع الفريق البورسعيدي.