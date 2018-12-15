رياضة | آخرها سباعية القطن التشادي.. أكبر 5 انتصارات في تاريخ الزمالك الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرها سباعية القطن التشادي.. أكبر 5 انتصارات في تاريخ الزمالك الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق الزمالك ضيفه القطن التشادي بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاءت أهداف الزمالك في شباك القطن التشادي عن طريق كل من، كاسونجو "هدفين"، ومصطفي فتحي "هدفين"، محمود كهربا، فرجاني ساسي، عمر السعيد، الدقائق 11، 15، 22، 27، 41، 55، 81 من زمن اللقاء.

وبعد فوزه اليوم بسباعية نظيفة على فريق القطن التشادي، يكون الزمالك قد كرر الانتصار الأكبر له في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية المختلفة، حيث سبق وفاز بنتيجة 7-0 على حساب أحد الأندية التشادية أيضًا وهو فريق جازيللي في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أكبر الانتصارات في تاريخ مشاركات الزمالك ببطولات إفريقيا:-

1- الزمالك 7 – 0 جازيللي:

حقق الزمالك الانتصار الأكبر في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية على حساب فريق جازيللي بطل تشاد بسباعية نظيفة في ذهاب دور الـ64، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل الاهداف (أحمد جعفر "هدفين" – محمد إبراهيم "هدفين" – عبد الله سيسيه "هدفين" – أحمد حسن "هدف")

2- الزمالك 7 – 0 القطن التشادي:

كرر الزمالك الإنتصار الأكبر له في تاريخ مشاركاته الإفريقية اليوم أمام القطن بطل تشاد في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية وفاز بسباعية نظيفة سجل الأهداف (كاسونجو "هدفين"، ومصطفي فتحي "هدفين"، محمود كهربا، فرجاني ساسي، عمر السعيد).

3- الزمالك 6 – 0 الجيش الرواندي:

ثالث أكبر الإنتصارات في تاريخ الزمالك الإفريقي كان علي حساب فريق الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتغلب عليه بنتيجة 6/0 سجل الأهداف (حسام حسن – حازم إمام "هدفين" – محمد عبد الواحد – جمال حمزة – محمد صبري).

4- الزمالك 6 – 1 الجيش الاثيوبي:

حقق الزمالك انتصارًا كاسحًا على الجيش الاثيوبي بنتيجة 6/1 في لقاء إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1976، وسجل اهداف الأبيض (علي خليل "هدفين" – وحيد كامل "هدف" – حسن شحاتة "هدف" – طه بصري "هدفين")

5- الزمالك 5 – 0 نكانا ريد ديفلز:

فاز الزمالك على نظيره نكانا ريد ديفلز بطل زامبيا، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل الأهداف (أحمد توفيق – مؤمن زكريا – عمر جابر – حازم إمام – أحمد جعفر).