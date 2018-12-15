رياضة | إيكاردي يمنح إنتر ميلان فوزا صعبا على حساب أودينيزي

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انتزع فريق إنتر ميلان فوزا صعبا من ضيفه أودينيزي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماورو إيكاردي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد أودينيزي عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.
يذكر أن هذا الفوز هو العاشر لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لأودينيزي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.
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