رياضة | رسميًا.. الأهلي يضم جيرالدو جناح أول أغسطس 4 مواسم ونصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الأهلي يضم جيرالدو جناح أول أغسطس 4 مواسم ونصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم مسئولو النادي الأهلي صفقة التعاقد مع جيرالدو دا كوستا جناح فريق أول أغسطس الأنجولي ليعزز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بداية من يناير المقبل. ووقع اللاعب على عقود انتقاله للنادي الأهلي بعدما سافر عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء إلى أنجولا لإتمام الصفقة. وكلفت صفقة انتقال جيرالدو إلى الأهلي مبلغ مليون دولار، حيث أنهى القيعي كافة تفاصيل الصفقة مع النادي الأنجولي. ولفت جيرالدو الأنظار إليه مع فريقه أول أغسطس في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث قاده لنصف النهائي.

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