رياضة | فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت قائمة الفريق الكتالوني، التي شهدت عودة ميراندا ودينيس سواريز، وغياب مالكوم، سيرجي روبيرتو، رافينيا، أومتيتي وسامبر، على النحو التالي :
حراسة المرمى: شتيجن - سيليسين.
الدفاع: سيميدو - بيكيه - لونجليه - ألبا - فيرمايلين - ميراندا.
الوسط : راكيتيتش - بوسكيتس - دينيس - كوتينهو - أرثر - ألينيا - فيدال.
الهجوم : سواريز - ديمبلي.
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