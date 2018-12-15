رياضة | بعد تألقه أمام بطل تشاد.. كاسونجو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تألقه أمام بطل تشاد.. كاسونجو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك أن الفوز العريض على القطن التشادي بسباعية نظيفة مساء اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الافريقية يعتبر جرس إنذار لكل المنافسين وانذار شديد اللهجة.

كاسونجو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

وواصل في تصريحات لقناة "أون سبورت": "بشتغل وبحاول أبذل قصارى جهدي وتسجيل الأهداف أتركه على الله وأنا عليا أفعل ما عليا فقط".

وتابع: "مستمر مع الزمالك ولا أفكر في الرحيل مع الفريق والتركيز فقط داخل المستطيل الأخضر وهدفنا هو الدوري والكونفدرالية وكأس مصر وعدم التركيز في أي شيء آخر".

وأكمل: "نعمل بجدية كبيرة في التدريبات ومجهود كبير من جانب الجهاز الفني للفريق".

من جانبه، أكد عبدالله جمعة لاعب فريق الزمالك أنه بدأ الانسجام بشكل أكبر في الجبهة اليسرى بعد مشاركته في هذا المركز خلال الفترة الأخيرة.

وتابع جمعة: "الأمر لا يمثل مشكلة على الإطلاق بالنسبة لي ومع مرور الوقت اكتسب الخبرات في الجبهة اليسرى والتعلم من الأخطاء بشكل تدريجي".

وأكمل: "كل مباراة منفصلة عن الأخرى وتركيزنا منصب على الفوز في كل اللقاءات سواء على الصعيد المحلي والقاري وهدفنا هو تحقيق البطولات".

وشدد على أن اللاعبين لن يكتفوا بسلسلة الانتصارات التي تحقق ولكن الأهم هو الترجمة إلى بطولات".