رياضة | مدرب كاشيما: سنثأر من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كاشيما: سنثأر من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جو أويوا مدرب فريق كاشيما انتلرز الياباني لكرة القدم أن فريقه لم يقدم المستوى المنتظر منه رغم تحقيقه الفوز على فريق ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي في الدور الثاني لكأس العالم للأندية.

وفاز كاشيما على البطل المكسيكي 3 / 2 اليوم السبت في الدور الثاني من البطولة المقامة حاليا في أبوظبي وتستمر حتى 22 من الشهر الحالي.

وقال أويوا في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة :"لم نقدم المأمول في الشوط الأول ولم يكن التنظيم موجود في صفوفنا وهو ما جعل الأداء بشكل عام لا يليق وكانت الفرصة سانحة خلال شوطي المباراة للتحدث سريعا وكثيرا في كيفية علاج الأخطاء".

وأضاف :"تم التركيز على رفع المعنويات مع توجيه اللاعبين إلى علاج المشكلات التي ظهرت في الشوط الأول".

وانتقل مدرب الفريق الياباني إلى التحدث عن المباراة المقبلة قائلا :"عندما نلعب في الدور قبل النهائي الأربعاء القادم ستكون فرصتنا متاحة لتقديم مباراة تليق بممثل القارة الآسيوية، أمام أفضل أندية العالم وهو ريال مدريد".

وتحدث مدرب كاشيما بنوع يحمل الكثير من التحدي للبطل الاوروبي قائلا :"الفرصة سانحة أمام كاشيما للثأر من الهزيمة السابقة لفريقي أمام ريال مدريد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2016 ، وأن كاشيما قدم مستوى متميزا أشاد به العالم في تلك المباراة التي خسرناها بالحظ الذي لازم ريال مدريد يومها".

وأضاف :"سنهتم باللعب أمام ريال مدريد بنزعة هجومية في المقام الأول لكي نستمتع بالمباراة ونمتع كل من يشاهدنا ويتابع المباراة، ونحتاج في بداية المباراة إلى الثبات في طريقة اللعب والتحركات داخل أرض الملعب وثقتي كبيرة في أداء لاعبي كاشيما".

واختتم تصريحاته قائلا :" فريقي سبق له أن احتل الوصافة في مونديال الأندية ، لكن هذه المرة ستكون المواجهة في المربع الذهبي وبالتالي فإن تكرار الوصول إلى المباراة النهائية يتطلب من لاعبي كاشيما الفوز على فريق بحجم ريال مدريد".