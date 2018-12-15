رياضة | صفقة تبادلية بين الترسانة وطنطا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين الترسانة وطنطا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شيماء الجلاد

قام مسئولو نادى طنطا بإرسال خطاب رسمي لنادي الترسانة من أجل ضم "عبد الرؤوف زيكو" لاعب الترسانة مقابل الاستغناء عن رضا العزب لصفوف الشواكيش.

وقد تم الإتفاق بين مسؤلي الشواكيش على أن يتم توقيع اللاعب رضا العزب على عقد مدته موسمين ونصف ، بينما ينتظر مسؤلو فريق طنطا حضور "زيكو" لإتمام الصفقة وتوقيع العقود .

يذكر أن اللاعب "رضا العزب " قد طالب بالرحيل عن طنطا لعدم تأقلمه مع الجهاز الفنى الحالي.

