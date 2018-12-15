رياضة | أمير مرتضى بعد سباعية القطن: لا مجال للاستهتار وهذا موعد إعلان الصفقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى بعد سباعية القطن: لا مجال للاستهتار وهذا موعد إعلان الصفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك التحية للاعبين بعد الفوز على القطن التشادي بنتيجة 7-0 في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية. وتابع أمير: "لقاء الذهاب صفحة وانتهت ولا مجال للاستهتار في مباراة العودة وسنخوضها بجدية كاملة خاصة أن الظروف صعبة في تشاد". وأكمل أمير: "لا يوجد شخص يعمل بمفرده ومجلس الإدارة يوفر ما نطلبه واللاعبين في قمة الالتزام والاحترافية وكل شخص يفعل المطلوب منه والمكسب في النهاية للنادي بأكمله". وأضاف أمير: "لن نعلن عن الصفقات في الوقت الحالي وفي يناير الجميع سيعرف كل شيء".

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