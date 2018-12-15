رياضة | أول تعليق من سمولينج بعد تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد

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نجح نادي مانشستر يونايتد الانجليزي بصورة رسمية، في تجديد عقده نجم دفاع الفريق كريس سمولينج. ووقع سمولينج، على عقد جديد مع الشياطين الحمر، يمتد حتى عام 2022، مع خيار التمديد لسنة إضافية. وقال سمولينج: "أن أعرف بأن المدرب والنادي يدعموني فهذا أمر يغمرني بشعور عظيم. أتطلع لرد الجميل لهم". وأضاف: "هذا موسمي التاسع مع النادي. أنا مسرور باستمرار مسيرتي وتطوري مع النادي". واختتم: "إن اللعب لمانشستر يونايتد شرف حقيقي".

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