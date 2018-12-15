رياضة | الضحية "تشادية" في المرتين.. الزمالك يُعادل الانتصار الأكبر له في تاريخ مشاركاته الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الضحية "تشادية" في المرتين.. الزمالك يُعادل الانتصار الأكبر له في تاريخ مشاركاته الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الزمالك فوزًا كاسحًا على ضيفه القطن التشادي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ولعب الزمالك المباراة بتشكيل يضم : محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي ومحمود عبدالمنعم “كهربا” في خط الوسط والكونغولي كابونجو كاسونجو في خط الهجوم .

حملت سباعية الزمالك في شباك القطن التشادي توقيع كل من، كاسونجو "هدفين"، ومصطفي فتحي "هدفين"، محمود كهربا، فرجاني ساسي، عمر السعيد، الدقائق 11، 15، 22، 27، 41، 55، 81 من زمن اللقاء.

وبعد فوزه اليوم بسباعية نظيفة على فريق القطن التشادي، يكون الزمالك قد نجح في مُعادلة الانتصار الأكبر له في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية المختلفة، حيث سبق وفاز بنتيجة 7-0 على حساب أحد الأندية التشادية أيضًا وهو فريق جازيللي في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013.

كما يعتبر هذا هو الفوز الأكبر للزمالك في تاريخ مشاركاته ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الزمالك والقطن التشادي سوف تقام في الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري في تشاد.