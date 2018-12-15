رياضة | 6 إحصائيات مُخجلة لمانشستر يونايتد تحت قيادة مورينيو هذا الموسم

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كشفت تقارير صحفية بريطاينة، إلى 6 إحصائيات مُخجلة، تثبت أن فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، يتراجع للخلف تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطاينة، فقد جائت الـ6 احصائيات كالتالي :
1- مورينيو لديه أقل نسبة فوز في بريميرليج مقارنة بخصومه الكبار (بيب،كلوب، ساري،ايمري).
2- مورينيو لديه نسبة خسائر أعلى في بريميرليج مقارنة بخصومه الكبار.
3- معدّل مورينيو النقطي لكل مباراة أسوأ من جميع خصومه الكبار في بريميرليج ( مورينيو يحقق 1.9 نقطة في المباراة).
4- معدل مانشستر يونايتد التهديفي في المباراة تحت قيادة مورينيو أسوأ من جميع خصومه الكبار (1.63 هدف في المباراة).
5- مورينيو أقل مدرب من بين خصومه الكبار تحقيقًا لسلسلة انتصارات تستمر لـ 3 مباريات متتالية، بل أن مورينيو أكثر مدرب مر فريقه بفترة جفاف (ابتعاد عن الانتصارات)، حيث فشل يونايتد في تحقيق أي فوز لـ 3 مباريات متتالية في 10 مناسبات خلال فترة تدريب مورينيو للفريق.
6- مورينيو لديه أسوأ نسبة فوز وأعلى نسبة خسائر ضد الأندية الصاعدة حديثًا لـ بريميرليج مقارنة بـ جميع خصومه الكبار، مورينيو فاز بـ 57% فقط من مبارياته ضد الصاعدين حديثًا وخسر في 21% منها، بوتشيتينو في المقابل فاز بـ 93% من تلك المباريات، بينما بيب جوارديولا لم يخسر من أي فريق صاعد.
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