الان تتابع #خالد_البلطان يعود و يهاجم #الاهلي : ذهبت و عدت و فريقكم كما هو #الاهلي_الشباب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-ابراهيم آل صالح
تحدث رئيس نادي الشّباب خالد البلطان لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة الأهلي و الشباب، و التي انتهت لصالح الأخير بهدف وحيد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات دوري الأمير، محمد بن سلمان للمحترفين الجولة الـ12
و بدأ البلطان تصريحاته بالحديث عن خصمه الأهلي حيث قال : “الفوز على الأهلي دائماً متعودين عليه و الشباب أعلى كعباً من الأهلي و الأهلي عمره ماسجل هدف بهالملعب و انا موجود و الملعب هذا نتفاءل فيه كنت اواعد الاهلي بعد الشتوية و لكن من غلاهم بكرنا لهم شوي “
و عن الشباب سابقاً و حديثاً قال : لا أحد يقيس نادي الشباب على أربع سنوات العجاف , في السابق الأندية لا تنام ليلة مواجهة الشباب
و ختم حديثه قائلاً : تركت الشباب منذ خمس سنوات وعدت فوجدت الأهلي كما هو.. “هذا حسين وهذي خلاقينه”
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