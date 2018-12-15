الان تتابع كأس العالم للأندية.. العين الإماراتي يطيح بالترجي ويحجز موعدا مع ريفر بليت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابراهيم آل صالح - الخليج 365

حقق نادي العين الإماراتي فوزاً ثميناً على ضيفه نادي الترجي التونسي بنتيجة 3-0 ضمن بطولة كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ودخل الفريق العيناوي الشوط الأول بقوة رائعة نتج عنها هدف في الدقيقة الـ2 سجله اللاعب محمد أحمد، بعد صناعة رائعة من اللاعب الشاب ريان يسلم، ولم يكتف العين بهدفه الوحيد فاستطاع أن يستثمر ضغطه بهدف ثان في الدقيقة 15 عن طريق المحترف المصري حسين الشحات بعد تمريرة من النجم ريان يسلم، واصل العيناويون ضغطهم حتى نهاية الشوط الأول لينتهي لصالح الزعيم بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني لم يقف طموح العيناويين إلى هذا الحد، وواصلوا ضغطهم على مرمى الترجي محاولين إضافة ثالث الأهداف، في الدقيقة الـ60 مرر كايو تمريرة رائعة إلى زميله بندر الحبابي، ليعلن فيها تسجيل ثالث الأهداف العيناوية، بعد الهدف العيناوي الثالث تراجعت كتيبة الزعيم ليضغط الفريق التونسي ويعود في آخر ثلث ساعة من عمر المباراة، و لكن الدفاع العيناوي رفض تقليص الفارق للترجي، لينتهي اللقاء بتغلب العين بثلاثة أهداف دون رد.

بهذه النتيجة العين يتأهل إلى دور نصف النهائي ليلاقي بطّل الليبتادورس ريفربليت يوم الثلاثاء القادم في 18 من ديسمبر الجاري.