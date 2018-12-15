الان تتابع #الشباب يخطف فوزا ثمينا من #الاهلي في الدقائق الأخيرة #الأهلي_الشباب والان مع التفاصيل

وكانت 3 مباريات من الجولة 13 قد لعبت يوم السبت، حيث حقق النصر فوزًا على ضيفه الرائد برباعية نظيفة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، حملت توقيع اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقائق 8 و45+1 و45+3 و46.

ورفع النصر رصيده لـ 29 نقطة معززًا موقعه في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الرائد عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفاز التعاون على ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة حملت توقيع اللاعب ليندر تاوامبا في الدقائق 43 و51 و77 من عمر اللقاء، ليرفع التعاون رصيده لـ 24 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعاد الاتحاد من حفر الباطن بأول انتصار له هذا الموسم بعد الفوز على مضيفه الباطن 3-1، افتتح النتيجة للاتحاد اللاعب عبدالرحمن الغامدي في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، قبل أن يعزز زميله رومارينهو التقدم في الدقيقة 53، فيما اختتم فهد المولد ثلاثية الاتحاد في الدقيقة 72، فيما سجل اللاعب رائد الغامدي هدف الباطن الوحيد في الدقيقة 90+3.

ورفع الاتحاد رصيده لـ 6 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس الخميس بإقامة مباراتين حيث فاز الاتفاق على الوحدة 2-1، ليرفع رصيده لـ 18 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز السادس.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الفتح مع الفيصلي ليرفع الفتح رصيده لـ 17 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف عن الفيصلي الذي حل في المركز التاسع بنفس الرصيد.

وتختتم منافسات الجولة يوم الاثنين بإقامة لقاء وحيد يجمع أحد السادس عشر برصيد 6 نقاط مع القادسية العاشر برصيد 14 نقطة على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.