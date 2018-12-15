الامارات | الشارقة يكرم مشجعا كفيفا لحضوره جميع مباريات الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يكرم مشجعا كفيفا لحضوره جميع مباريات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم نادي الشارقة الرياضي المشجع الكفيف سعيد القراعة تقديرا له على حضوره جميع مباريات الفريق في الدوري داخل الاستاد ومساندته الكبيرة للفريق خلال مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم التي فاز الشارقة بلقبها في الدور الأول الذي أنتهى اخيرا ، علما أن سعيد كان قد فقد بصره أثر حادث سير لكنه ظل باستمرار يتواجد في الملعب وحاضرا في جميع المباريات التي يكون فريق الشارقة طرفا فيها.

من جانبه شكر المشجع سعيد القراعة في تصريح للموقع الرسمي للنادي إدارة نادي الشارقة على هذا التكريم ، معبرا عن امتنانه لمجلس الإدارة.

حضر مراسم التكريم ،نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي محمد جمعة بن هندي ورئيس شركة كرة القدم بالنادي محسن مصبح.