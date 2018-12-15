شكرا لقرائتكم ايكاردى يقود انتر ميلان لفوز صعب على أودينيزى.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق انتر ميلان فوزا صعبا على ضيفه أودينيزى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "جوزيبى مياتزا" بالجولة الـ16 من الدورى الإيطالى.

الهدف الوحيد احرزه المهاجم الأرجنتينى ماورو ايكاردى فى الدقيقة 76 من ركلة جزاء، ليرفع اللاعب رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم فى المسابقة، بفارق هدف وحيد عن المتصدر كريستوف بياتيك مهاجم جنوى.

انتر ميلان رفع رصيده إلى 32 نقطة فى المركز الثالث، بينما أودينيزى فى المركز الـ17 برصيد 13 نقطة.



ايكاردى سعيدا

ايكاردى يسجل الهدف