شكرا لقرائتكم 19 لاعبا فى قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة عن القائمة التى سيخوض بها المواجهة الهامة أمام مضيفه ليفانتى، والمقرر لها فى العاشرة إلا الربع مساء غدا الأحد على ملعب "سيوتات دى فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدورى الإسبانى.

واستدعى فالفيردى 19 لاعبا لخوض المواجهة، ليس من بينهم، الفرنسى صامويل أومتيتى، والبرازيلى مالكوم للإصابة.

ويحتل البارسا صدارة برصيد 31 نقطة، بينما ليفانتى فى المركز السابع برصيد 22 نقطة.

وضمت قائمة برشلونة للقاء ليفانتى كل من:

حراسة المرمى: تير شتيجن - سيليسين

الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - جوردى البا - فيرمايلن - ميراندا

الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - كوتينيو - دينيس سواريز - آرثر - فيدال - الينيا

الهجوم: ميسى - ديمبلى - لويس سواريز - منير الحدادى