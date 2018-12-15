شكرا لقرائتكم القيعى ينهى صفقة أول أغسطس الأنجولى للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالأهلى صفقة جيرالدو سيلفا صانع ألعاب أول أغسطس الأنجولى مقابل مليون دولار بعد منافسة شرسة بين المارد الاحمر والترجى التونسى انتهت بحصول الأخير على الصفقة بالرغم من أن اللاعب لن يشارك مع الفريق فى دورى أبطال أفريقيا بعد خوضه مباراة مع فريقه الأنجولي أمام أوثو دويو الكونغولي في الدور التمهيدي من التصفيات.

وقد أبلغ مستشار التعاقدات محمود الخطيب رئيس المارد الاحمر والمفوض بشأن كرة القدم بإنتهاء المفاوضات بنجاح بعد مفاوضات كبيرة حدثت خلال اليومين الماضيين.