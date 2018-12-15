شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى رسميا اتفاقه مع صانع ألعاب أول أغسطس الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلى، صفقة جيرالدو سيلفا صانع ألعاب أول أغسطس الأنجولى مقابل مليون دولار، بعد منافسة شرسة بين المارد الأحمر والترجى التونسى انتهت بحصول المارد الأحمر على الصفقة، بالرغم من أن اللاعب لن يشارك مع الفريق فى دورى أبطال أفريقيا، بعد خوضه مباراة مع فريقه الأنجولى أمام أوثو دويو الكونغولى فى الدور التمهيدى من التصفيات.

وقد أبلغ مستشار التعاقدات محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر والمفوض بشأن كرة القدم بإنتهاء المفاوضات بنجاح، بعد مفاوضات كبيرة حدثت خلال اليومين الماضيين.