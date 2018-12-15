شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكتسح القطن التشادى بسباعية ويتأهل إكلينيكيا للدور المقبل بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

نجح الزمالك فى تحقيق فوز عريض على نظيره القطن التشادى بنتيجة 7/0 فى المباراة التى اقيمت بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

أحرز أهداف الزمالك محمود كهربا بالدقيقة 11 و فرجانى ساسى بالدقيقة 15 و كاسونجو "هدفان" بالدقائق 22 و 41 و مصطفى فتحى "هدفان" بالدقائق 27 و 56 و عمر السعيد بالدقيقة 82 .

بهذه النتيجة يضع الزمالك قدما فى دور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية قبل خوض مباراة العودة أمام القطن التشادى يوم 23 ديسمبر الجارى فى تشاد .

تشكيل الفريقين

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمي: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد إبراهيم ومصطفي فتحي وكهربا.

خط الهجوم: كاسونجو.

بينما بدأ القطن التشادي اللقاء بتشكيل يضم :-

حراسة المرمى: ديارا

خط الدفاع: أرماند وتولدي وأحمد عبد الرحمن وكوستاني

خط الوسط: ديفيد و جيان ويوسف وأوسي

خط الهجوم: عيسي وعبد الله

الشوط الأول

بدأت المباراة بانكماش ملحوظ للاعبى القطن فى وسط ملعبهم لغلق كافة المساحات أمام لاعبو الزمالك الذين سيطروا على مجريات اللعب تماما منذ الدقيقة الأولى .

تشهد الدقيقة 5 الخطورة الأولى للزمالك بعد عرضية حمدى النقاز لكن يتصدى لها حارس القطن ديارا .

ويحتسب الأوغندى براين ميرو حكم المباراة ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء القطن بالدقيقة 9 يسددها طارق حامد بقوة لكن يتصدى لها ديارا ببراعة .

وينجح محمود كهربا فى تسجيل أول أهداف الزمالك بالدقيقة 11 بعد هجمة منظمة بدأت بتمريره فرجانى ساسى لمحمد إبراهيم الذى مررها لكهربا ويضعها الأخير فى الشباك .

ويضيف فرجانى ساسى هدف الزمالك الثانى بالدقيقة 15 من رأسية متقنة بعد عرضية محمود كهربا من ركلة حرة مباشرة .

ويسدد أوسى أول كرة للقطن تجاه مرمى الزمالك بالدقيقة 18 لكن يتصدى لها بسهولة جنش .

ويسجل كاسونجو ثالث أهداف الزمالك بالدقيقة 22 بعد هجمة منظمة لتصل الكرة للكونغولى فى مواجهة حارس القطن ويراوغه ببراعة ويضعها فى الشباك .

وتضيع فرصة الهدف الرابع للزمالك بالدقيقة 25 بعد رأسية قوية من طارق حامد تعلو العارضة التشادية .

ويرفض الحكم الأوغندى احتساب ركلة جزاء للزمالك بالدقيقة 26 بعد سقوط حمدى النقاز داخل المستطيل الأخضر ويطالب باستمرار اللعب .

ويشارك مصطفى فتحى فى مهرجان أهداف الزمالك بتسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 27 بعد تلقى عرضية من عبد الله جمعة يسددها مباشرة تجاه مرمى القطن .

ويهدر كهربا فرصة إضافة هدف خامس بالدقيقة 29 بعد عرضية من كاسونجو لكن الكرة تطول وتصل سهلة لحارس القطن .

وتهدأ المباراة قليلا بعد الهدف الرابع للزمالك حيث يقل حماس لاعبى الأبيض تدريجيا مع ضمان النتيجة بتسجيل 4 أهداف خلال النصف ساعة الأولى .

وكاد محمود علاء يضيف الهدف الخامس بالدقيقة 38 من رأسية متقنة لكن يتصدى لها حارس القطن قبل إعلان الحكم وجود مدافع الزمالك فى وضعية تسلل .

وينجح جنش فى التصدى لأول كرة خطيرة للقطن التشادى بالدقيقة 39 بعد تسديدة قوية .

وتضيع فرصة تسجيل خامس أهداف الزمالك بالدقيقة 40 بعد توغل محمد إبراهيم بالدفاع التشادى وتمرير الكرة لكهربا الذى سددها تجاه المرمى لكنها تصطدم بقدم كاسونجو وتخرج بجوار القائم الأيسر للقطن .

وينجح كاسونجو فى إضافة الهدف الخامس للزمالك بالدقيقة 41 بعد عرضية من التونسى حمدى النقاز تصل للمهاجم الكونغولى داخل منطقة الجزاء ولا يتوانى فى وضعها بشباك القطن .

ويهدر محمد إبراهيم فرصة تسجيل الهدف السادس بالدقيقة 43 بعد تلقى عرضية من حمدى النقاز داخل منطقة الجزاء لكن التسديدة تعلو العارضة .

ويستمر مسلسل إهدار الفرص البيضاء بعد مرور تسديدة مصطفى فتحى بجوار القائم الأيسر لمرمى القطن التشادى .

ويحتسب الحكم دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع لكنها لا تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بخماسية نظيفة .

الشوط الثانى

ومع الدقيقة 48 يفشل كاسونجو فى تسجيل الهدف السادس للزمالك والثالث له بعد تمريره سحرية من كهربا حيث فضل الكونغولى محاولة مراوغه مدافع القطن بدل التسديد مباشرة تجاه المرمى ليتفوق المدافع وتضيع فرصة هدف محقق للأبيض .

وكاد فرجانى ساسى يسجل هدف عالمى بالدقيقة 52 بعد تلقى عرضية من حمدى النقاز وسدد الكرة مباشرة تجاه المرمى التشادى لكنها تمر بجوار القائم الأيسر .

ويضيف مصطفى فتحى الهدف السادس للزمالك بالدقيقة 56 بعد تلقى عرضية من كهربا يسددها مباشرة فى مرمى القطن .

ويحتسب الحكم الأوغندى ركلة حرة مباشرة للزمالك من على حدود منطقة جزاء القطن بالدقيقة 61 يسددها طارق حامد لكنها تصطدم بالحائط البشرى التشادى .

ويمنع القائم الأيمن لمرمى القطن مصطفى فتحى من تسجيل الهدف السابع للزمالك والثالث له بالدقيقة 66 بعد تسديدة متقنة .

ويجرى السويسرى جروس أولى تغييرات الزمالك بالدقيقة 67 بنزول محمود عبد العزيز وخروج التونسى فرجانى ساسى لإراحة الأخير .

ويسدد محمود علاء كرة قوية تجاه مرمى القطن بالدقيقة 71 لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن للفريق التشادى .

ويهدر كاسونجو هدف محقق بالدقيقة 74 بعد إنفراده بالمرمى لكن الحارس ديارا ينجح فى التصدى للكرة .

ويفشل كهربا فى استغلال خطأ فادح لحارس القطن الذى أخطأ فى الامساك بالكرة بعد عرضية حمدى النقاز لكن تعلو تسديدة كهربا المرمى التشادى بالدقيقة 76 .

ويجرى جروس التغيير الثانى للزمالك بالدقيقة 78 بنزول عمر السعيد وخروج كاسونجو .

وبعد نزوله بدقائق قليلة ينجح عمر السعيد فى تسجيل الهدف السابع للزمالك بالدقيقة 82 بعد هجمة منظمة وصلت لمحمد إبراهيم الذى مررها للسعيد أمام المرمى ليضعها فى الشباك التشادية .

ويجرى الزمالك التغيير الثالث والأخير بنزول بهاء مجدى وخروج مصطفى فتحى .

وتشهد الدقيقة 85 اشتعال الأجواء داخل الملعب بعد سقوط جنش على الأرض عقب كرة مشتركة مع مهاجم القطن ليتوجه لاعبو الزمالك تجاه الحكم اعتراضا على تصرف اللاعب التشادى وتتوقف المباراة لحين انتهاء الأزمة واستئناف اللعب مرة أخرى .

ويهدر كهربا فرصة تسجيل الهدف الثامن بالدقيقة 90 بعد انفراده بمرمى القطن لكنه يسدد الكرة خارج المرمى .

ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل من ضائع وكاد كهربا أن يسجل هدف جديد للزمالك بعد تسديد متقنة بالدقيقة الأولى من الوقت الضائع لكنها تمر بجوار القائم الأيسر للقطن ثم يشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه كهربا لتسديده الكرة بعد إطلاق صافرة إعلان وجوده فى موقف تسلل.

ويعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الزمالك بسباعية نظيفة أمام بطل تشاد فى ذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية الأفريقية .