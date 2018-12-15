الشحات رجل مباراة العين والترجي بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حصل الدولي المصري حسين الشحات، المحترف في صفوف العين الإماراتي ، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الترجي التونسي، بعدما قاد فريقه ليتأهل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم للأندية.

وقاد العين للفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، وشهد اللقاء حضورًا مميزًا لصانع اللعب المصري حسين الشحات، الذي سجل الهدف الثاني.

بتلك النتيجة تأهل العين لمواجهة ريفر بليت الأرجنتيني في افتتاح الدور نصف النهائي، في السادسة والنصف مساء الثامن عشر من ديسمبر الجاري، بينما يلتقي الترجي مع جوادالاخارا المكسيكي في مواجهة تحديد صاحبي المركزين الخامس والخامس والسادس، في الثالثة والنصف عصر اليوم ذاته.