الشحات يسجل هدفًا عالميًا.. ويقود العين لاكتساح الترجي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

تأهل فريق العين الإماراتي إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم للأندية، بعد اكتساح الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، وشهد اللقاء حضورًا مميزًا لصانع اللعب المصري حسين الشحات، الذي سجل الهدف الثاني.

افتتح العين أهداف اللقاء مبكرًا، حيث ارتقى محمد أحمد لركنية أرسلها ريان يسلم في الدقيقة الثانية، ووضع الكرة برأسه في الشباك وسط لاعبي دفاع الترجي وحارس المرمى معز بن شريفية، معلنًا عن تقدم مبكر لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة السادسة عشرة أرسل كايو جناح فريق العين تمريرة مميزة لحسين الشحات، الذي تقدم في منطقة جزاء الترجي، وتلاعب بدفاعات الفريق التونسي، قبل أن يضع الكرة بمهارة عالية في أعلى الزاوية اليسرى، مسجلًا أجمل أهداف الترجي.

وفي شوط المباراة الثاني واصل العين محاولاته لتعزيز النتيجة، وأسفرت تلك المحاولات عن تسجيل الهدف الثالث، بعد اختراق مميز من كايو عبر الجبهة اليسرى، حيث أرسل كرة عرضية للقادم من الخلف بندر الأحبابي، الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك الخالية.

بتلك النتيجة تأهل العين لمواجهة ريفر بليت الأرجنتيني في افتتاح الدور نصف النهائي، في السادسة والنصف مساء الثامن عشر من ديسمبر الجاري، بينما يلتقي الترجي مع جوادالاخارا المكسيكي في مواجهة تحديد صاحبي المركزين الخامس والخامس والسادس، في الثالثة والنصف عصر اليوم ذاته.

وعلى جانب آخر يلتقي كاشيما أنتلرز الياباني مع ريال مدريد الإسباني في ثاني مواجهات الدور نصف النهائي، في السادسة والنصف مساء التاسع عشر من ديسمبر الجاري، بعدما تغلب على جوادالاخارا المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور الأول.