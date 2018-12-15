تقارير: تريزيجيه يدخل اهتمامات شتوتجارت الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

دخل المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق قاسم باشا التركي، ضمن اهتمامات فريق شتوتجارت الألماني من أجل الانتقال لصفوفه في الفترة المقبلة.

وذكر الموقع الإلكتروني 365 الفرنسي، أن مسئولين من جانب شتوتجارت تحدثوا مع وكلاء اللاعب بعد المستوى الذي ظهر عليه مع فريقه التركي.

وارتبط اسم تريزيجيه البالغ من العمر 24 عامًا بالانتقال لعدة أندية أبوروبية لعل أبرزها أولمبيك مارسيليا وواتفورد الإنجليزي وغلطة سراي التركي.

وشارك تريزيجيه هذا الموسم في 16 مباراة مع قاسم باشا في مسابقة الدوري التركي أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع مثلهم.

وكان تريزيجيه لعب مع قاسم باشا بداية من الموسم الماضي على سبيل الإعارة قبل أن تقوم إدارة النادي التركي بتفعيل بند الشراء النهائي من نادي إندرلخت البلجيكي.

جدير بالذكر أن تريزيجيه كان من بين العناصر الأساسية التي شاركت مع المنتخب المصري في مونديال روسيا الأخير والتي أقيمت في صيف 2018.