رياضة | عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل أحمد فتحى الظهير الأيمن للنادى الأهلى، دائرة اهتمام أحد الأندية الكبرى بالدورى السعودى، الذي يرغب في الحصول على خدمات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

ويدرس "فتحي" الرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة والموافقة على العرض السعودي، وذلك من أجل تأمين مستقبله المادى، قبل الاعتزال.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة، عقد جلسة بين اللاعب والثنائى محمد يوسف وسيد عبد الحفيظ، للحديث بشأن العرض السعودى، وموقف إدارة الأهلى منه.

وفي سياق آخر، انتمظ الثلاثي ليد أزارو، ومؤمن زكريا وعلي معلول، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة النجوم في الدوري.

واشتكى أزارو ومؤمن من إصابة في العضلة الخلفية، فيما تعرض معلول لإصابة في العضلة الضامة، واكتملت جاهزيتهم وشاركوا اليوم في مران الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم التي تقام يوم الاثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر في بطولة الدوري العام.



