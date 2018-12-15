رياضة | بمشاركة عبد الشافي والسعيد.. الأهلي يسقط أمام الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة عبد الشافي والسعيد.. الأهلي يسقط أمام الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشارك الثنائي المصري محمد عبد الشافي وعبدالله السعيد في خسارة الأهلي من الشباب، ولعب الثنائي المباراة كاملةً وشكل السعيد خطورة على مرمى الشباب خلال اللقاء عبر انطلاقاته ولكن كانت هجمات الأهلي بدون خطورة كبيرة على مرمى فاروق بن مصطفى.
واستطاع الشباب أن يقتل اللقاء بهدف متأخر أحرزه المحترف البرازيلي أرثر كايكي في الثواني الأخيرة من المباراة، ليواصل الأهلي سلسلة نزيف النقاط في الدوري السعودي.
وبهذه النتيجة، يرفع الشباب رصيده للنقطة 23 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي بينما يظل الأهلي عند النقطة 24 في المركز الرابع، وكان فريق الأهلي قد تعادل أخر جولتين أمام الرائد والفيحاء.
وسيكون فريق الأهلي أمام اختبار صعب ضد الهلال في مباراة الجولة الرابعة عشر والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل والموافق 21 ديسمبر 2018 في تمام الساعة الـ6:35 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:35 بتوقيت مكة المكرمة.
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