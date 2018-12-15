رياضة | بمشاركة عبد الشافي والسعيد.. الأهلي يسقط أمام الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة عبد الشافي والسعيد.. الأهلي يسقط أمام الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الشباب على أهلي جدة بصعوبة بالغة بهدف نظيف مساء اليوم وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك الثنائي المصري محمد عبد الشافي وعبدالله السعيد في خسارة الأهلي من الشباب، ولعب الثنائي المباراة كاملةً وشكل السعيد خطورة على مرمى الشباب خلال اللقاء عبر انطلاقاته ولكن كانت هجمات الأهلي بدون خطورة كبيرة على مرمى فاروق بن مصطفى.

واستطاع الشباب أن يقتل اللقاء بهدف متأخر أحرزه المحترف البرازيلي أرثر كايكي في الثواني الأخيرة من المباراة، ليواصل الأهلي سلسلة نزيف النقاط في الدوري السعودي.