رياضة | أهداف مصرية في مونديال الأندية.. "متعب" قص الشريط.. و"تريكة" الأكثر تهديفًا.. و"الشحات" آخر الهدافين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مصرية في مونديال الأندية.. "متعب" قص الشريط.. و"تريكة" الأكثر تهديفًا.. و"الشحات" آخر الهدافين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الدولي المصري حسين الشحات الهدف الثاني لفريقه في شباك الترجي الرياضي التونسي في المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين حاليًا، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الامارات.

وجاء هدف حسين الشحات في الدقيقة 16 من زمن المباراة المقامة حاليًا على ملعب "هزاع بن زايد"، بينما سجل زميله محمد أحمد الهدف الثاني للفريق الإماراتي في شباك بطل تونس.

وأصبح "الشحات" رابع لاعب مصري يسجل أهداف في بطولة كأس العالم للأندية عبر تاريخها.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" الهدافين المصريين في بطولة كأس العالم للأندية:-

1- محمد أبوتريكة:

سجل محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق 4 اهداف خلال مشاركاته مع الأهلي في مونديال الأندية، 3 أهداف في نسخة 2006 بواقع هدف في شباك أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وهدفين في مرمي كلوب أمريكا المكسيكي، كما سجل هدفًا في نسخة 2012 في مرمي سانفريس هيروشيما الياباني.

2- عماد متعب:

سجل عماد متعب هدفين خلال مشاركاته في كأس العالم للأندية، وجاء أول أهدافه في مرمي سيدني الاسترالي عام 2005، وهو الهدف الأول للمارد الأحمر في البطولة العالمية، بينما سجل ثاني أهدافه في شباك مونتيري المكسيكي، عام 2013 في آخر نسخة شارك بها الأحمر بالبطولة.

3- السيد حمدي:

من النجوم المصريين الذين سجلوا أهدافًا في بطولة كأس العالم للأندية، اللاعب السيد حمدي مهاجم الأهلي السابق، والذي سجل هدفًا في شباك سانفريس هيروشيما في نسخة البطولة عام 2012.

4- حسين الشحات:

وانضم "الشحات" لقائمة الهدافين المصريين في مونديال الأندية بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في شباك الترجي خلال مباراة الدور ربع النهائي في النسخة الحالية من البطولة العالمية المقامة حاليًا في الامارات.