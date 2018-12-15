رياضة | فالفيردي: خسارتنا السابقة من ليفانتي حافز كبير لنا غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: خسارتنا السابقة من ليفانتي حافز كبير لنا غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، كان يعتبر دائماً لاعبه عثمان ديمبلي، أحد أكثر اللاعبين إخلالًا بـ دفاعات الخصم في العالم مثل زميله فيليبي كوتينهو.
وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفانتي غدًا: "اذا تعافى اومتيتي فـ سيكون ذلك خبراً رائعاً وسننهي الموسم بـ المدافعين الاربعة ، نحن متفائلين ولكن علينا الانتظار".
وأضاف: "الخسار في ليفانتي الموسم الماضي يجب ان تكون حافز لنا".
وواصل: "بوسكيتس - راكيتيتش ؟ لعبت بهم ضد توتنهام، هم لاعبان مهمان بالنسبة لي وللفريق والنادي ، نحن نعلم ان فكرتنا في القادم هي مداورة اللاعبين".
وتابع: "ديمبلي واللعب على الجانب الايمن والايسر ؟ ميسي يلعب عادةً على الجانب الايمن ، وانا لا أفكر في اخراجه من هناك ، لهذا ديمبلي يلعب على الطرفين".
وأكمل: كوتينهو ؟ أنا سعيد بجميع اللاعبين، هناك منافسة في الفريق، هذا يعني ان الجميع يقدم مستوى جيد".
واستطرد: "ليفانتي فريق خطير ، يهاجمون بشكل سريع ، العام الماضي عانينا كثيراً ضدهم".
وأردف: "كوتينهو ؟ انا سعيد مع جميع اللاعبين ، احياناً يلعب البعض والبعض الاخر لا يلعب ، ولهذا دائماً ما يسألوني عن اللاعب الذي لا يلعب ، كويتنهو اعطانا الكثير وسوف يعطينا أكثر".
واختتم: مالكوم سيرجي روبيرتو ؟ أنا لا أراهم جاهزون لمباراة الغد ربما سوف يتواجدون في المباراة التالية".
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