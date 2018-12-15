رياضة | فالفيردي: خسارتنا السابقة من ليفانتي حافز كبير لنا غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: خسارتنا السابقة من ليفانتي حافز كبير لنا غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، كان يعتبر دائماً لاعبه عثمان ديمبلي، أحد أكثر اللاعبين إخلالًا بـ دفاعات الخصم في العالم مثل زميله فيليبي كوتينهو.

وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفانتي غدًا: "اذا تعافى اومتيتي فـ سيكون ذلك خبراً رائعاً وسننهي الموسم بـ المدافعين الاربعة ، نحن متفائلين ولكن علينا الانتظار".

وأضاف: "الخسار في ليفانتي الموسم الماضي يجب ان تكون حافز لنا".

وواصل: "بوسكيتس - راكيتيتش ؟ لعبت بهم ضد توتنهام، هم لاعبان مهمان بالنسبة لي وللفريق والنادي ، نحن نعلم ان فكرتنا في القادم هي مداورة اللاعبين".