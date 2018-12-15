رياضة | علاء ميهوب يعتذر عن رئاسة اللجنة الفنية في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء ميهوب يعتذر عن رئاسة اللجنة الفنية في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر علاء ميهوب نجم الاهلي والكرة المصرية السابق ، عن عدم الاستمرار في منصبه كرئيس للجنة الفنية بالنادي الأهلي.

وقدم ميهوب اعتذاره لمحمود الخطيب رئيس النادي عبر مكالمة هاتفية مطولة دارت بينهما منذ قليل.

وأكد نجم الأهلي السابق في تصريح له بأن اعتذاره عن عدم الاستمرار جاء بعد أن أيقن أن اللجنة لن يكون لها دور إيجابي وفعال في المرحلة المقبلة.

وأضاف بأنه سيعود من جديد للعمل في مجال التدريب، معربا عن خالص أمنياته بالتوفيق للأهلي بيته وكيانه،ولمحمود الخطيب ومجلسه في المرحلة المقبلة.