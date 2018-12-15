رياضة | الكاف يكشف عن المتقدمين لاستضافة الكان 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يكشف عن المتقدمين لاستضافة الكان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، عن هوية المتقدمين بصفة رسمية لاستضافة بطولة الإمم الإفريقية العام المقبل.

وقال "كاف" في بيان له اليوم، "إنه تلقى طلبات رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم، والجنوب أفريقي لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019".

وأضاف الكاف، " أن شركة الاستشارات الدولية رولاند بيرجر الألمانية، بدأت في مراجعة العروض، وطلب مواد إضافية وإجراء زيارات تفتيشية على الدولتين لتحديد البلد المناسب".

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقية قررت سحب البطولة من الكاميرون لعدم جاهزية البنية التحتية للبلاد لاستضافة البطولة التي تقام في يونيو المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة بالاتفاق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، عن التقدم لاستضافة بطولة الكان، عقب انسحاب المغرب من الترشيحات في اللحظات الاخيرة.

وتعقد اللجنة التنفيذية الاستثنائية لكاف اجتماعا في العاصمة السنغالية داكار في 9 يناير المقبل، للاتفاق على اسم البلد المضيف للبطولة، على هامش جوائز الكاف والتي ستقام قبل الإعلان بيوم واحد.