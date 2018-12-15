رياضة | تعليق ناري من إبراهيم سعيد على هزيمة المصري أمام ساليتاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من إبراهيم سعيد على هزيمة المصري أمام ساليتاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق على الوضع الصعب الذي يعيشه فريق المصري البورسعيدي منذ رحيل حسام حسن وتحقيقه لعدة نتائج سلبية. وغرد سعيد على حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"ما يحدث في نادي المصري نتيجه التخبط واتخاذ قرارات بطريقه الدهن في العتائي والفهلوه وده مبقاش في كره القدم". ‏وأضاف "مع احترامي لكابتن مصطفي يونس تواجده في نادي المصري كانت مفاجأه للجميع حتي له شخصيا". وخسر المصري مساء اليوم على ملعبه أمام ساليتاس البوركيني بهدفين دون رد في ذهاب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية.

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