رياضة | رمضان صبحي يشارك في خسارة هيديرسفيلد أمام نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يشارك في خسارة هيديرسفيلد أمام نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خسر هيديرسفيلد تاون الذي يضم النجم المصري رمضان صبحي أمام نيوكاسل بهدف نظيف في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أحرز هدف نيوكاسل خوسيه سولومون روندون في الدقيقة 55 من زمن المباراة التي شهدت مشاركة رمضان صبحي في الدقيقة 60 مع هيديرسفيلد.
وتوقف رصيد هيدرسفيلد عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر، بينما وصل نيوكاسل للمركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.
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