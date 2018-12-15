رياضة | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | K

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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KORA

يحل رايو فاليكانو ضيفاً على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو يوم السبت القادم 15 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 8 ربيع الأخر 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2018-19.

يدخل الميرينجي هذه المباراة وهو قادم من خسارة قاسية على يد سيسكا موسكو بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويظل الملكي متصدرًا المجموعة برصيد 12 نقطة بعد أن خاض 6 مباريات، فاز في أربع وتلقى هزيمتين على يد نفس الفريق، وضمن رفقاء جاريث بيل التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا رفقة روما الذي يمتلك 9 نقاط في المركز الثاني، أما في الدوري فحقق ريال مدريد فوزًا مهمًا على حساب فريق هويسكا بهدف دون رد، وذلك في الجولة الخامسة عشر من عمر الليجا، وبهذا الفوز ظل في المركز الرابع بعدما رفع رصيده للنقطة 26.

على الجانب الآخر رايو فاليكانو الذي يقدم نتائج سيئة حتى الآن في الليجا، يدخل هذا اللقاء وهو في المركز التاسع عشر في الدوري برصيد 10 نقاط، خلف متقدمًا على فريق هويسكا الذي يتزيل الجدول، فبعد مرور 15 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في مبارتين فقط، بينما تعادل في 4 مواجهات وتلقى 9 هزائم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 16).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

المعلق : عصام الشوالي .

موعد المباراة :

8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:30 مساءاً بتوقيت العراق .

7:30 مساءاً بتوقيت السودان .

8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:30 مساءاً بتوقيت تونس .

6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:30 مساءاً بتوقيت قطر.

5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

سيغيب عن ريال مدريد ناتشو ضد رايو فاليكانو بداعي الإصابة، ولن يفتقد الملكي أي لاعب بداعي الإيقاف لكن الخبر الجيد لعشاق الميرينجي هو عودة البرازيلي كاسميرو إلى التدريبات، لكن من المتوقع أن لا يشارك لعدم اكمال لياقته

لن يغير سانتياجو سولاري طريقته المعتادة، وسيواصل الاعتماد على يورنتي كثالث وسط ميدان بجانب كروس ومودريتش في حالة عدم لحاق البرازيلي الدولي المُصاب بالمباراة، وسيدفع بفينيسيوس، بنزيمة، أسينسيو في الخط الأمامي للميرينجي

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - ماركوس يورنتي - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - ماركو أسينسيو

الغيابات والتشكيل المتوقع لرايو فاليكانو

يغيب عن رايو فاليكانو الثنائي جايل كاكوتا وجوركا ايلوستوندو للإصابة في المباراة ضد ريال مدريد، وسيفتقد الفريق جوردي أمات بداعي الإيقاف وتراكم الطباقات.

سيبدأ المدرب ميشيل سانشيز بطريقته المعتاد عليها وسيدفع بجالفيز و تيريجوبرو بدلًا من جوردي في مركز قلب الدفاع، وسيعتمد على الثلاثي الأمامي إمباريا وجارسيا وخوسيه لقيادة خط الهجوم أمام ريال مدريد.

التشكيل | 4-3-3

ألبيرتو جارسيا

أليكس مورينو - تيتو تريجوبرو - ألياندرو جالفيز - لويس أدفينكولا

جانيللي إيمبولا - سانتي كوميسانيا - أوسكار تريخو

أدريان إمباريا - ألفارو جارسيا - خوسيه بوزو