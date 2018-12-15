رياضة | حصاد مباريات الجولة الـ 17 للقسم الثالث بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد مباريات الجولة الـ 17 للقسم الثالث بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة السابعة عشر، من دوري القسم الثالث (المجموعة الثانية عشر) فوز فريق بيلا بقيادة عبد اللطيف الدوماني بهدف نظيف على حساب فريق دسوق، سجله اللاعب أحمد أبو الخير في الدقيقة الأخيرة للقاء.

كما حقق فريق سخا فوز هام على حساب فريق إيتاي البارود بهدفين مقابل هدف، وتغلب مطوبس على مركز شباب قلين بهدفين دون مقابل.

وتعادل شباب كوم حماده أمام فريق الزعفران 2-2، وبنفس النتيجة تعادل الحامول مع شباب كفر بولين، وتعادل اتحاد بسيون مع بلطيم 1-1، وشباب الحنفي مع شباب حوش عيسى 1-1.

* ترتيب المجموعة الثانية عشر :

1- م ش كوم حماده 35 نقطة

2- بيلا 34 نقطة

3- بلطيم 34 نقطة

4- حوش عيسى 34 نقطة

5- الزعفران 33 نقطة

6- دسوق 29 نقطة

7- إيتاي البارود 23 نقطة

8- م ش كفر بولين 22 نقطة

9- الحامول 22 نقطة

10- اتحاد بسيون 16 نقطة

11- مطوبس 15 نقطة

12- م ش الحنفي 14 نقطة

13- م ش قلين 12 نقطة

14- سخا 10 نقاط